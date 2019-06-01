Karakoç'tan TFF Başkanı Özdemir'e destek

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç'tan TFF Başkanı seçilen Nihat Özdemir'e destek.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü ve Karakoç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir'i desteklediklerini belirti. Ekrem Karakoç, Nihat Özdemir'in bilgi ve birikimi ile ülke futboluna büyük hizmetler sunacağına inandıklarını, futbolun her kademesinde uzun yıllar görev yapan ve sorunlara hakim olan bir yönetici olduğunu ifade etti. Karakoç, “Özdemir, aynı zamanda bir iş adamı olarak spor kulüplerine maddi ve manevi olarak sahip çıkan bir iş adamı profiline de sahip. Türk futbolunun başına gelebilecek en uygun isim Nihat Özdemir'dir. Bunca yıllık bilgi ve birikiminin yanı sıra tarafsız, adil ve çözüm geliştiren yapısıyla çok şeyler kazandıracaktır. Bir insanın bir makama gelmeden önce yaptığı hizmetler çok önemlidir. Nihat Özdemir, uzun yıllardan beri profesyonelden amatöre kadar Türk sporuna maddi ve manevi destek sağlamıştır. Diyarbakırlı olması bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Bölgemiz için şans olarak görüyoruz. Kendisine bu kutlu yolculukta başarılar diliyoruz” dedi.