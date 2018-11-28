Karaköprü mesire yeri projesinde çalışmalar devam ediyor

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Karaköprü mevkiinde bulunan boş alanı vatandaşların hizmetine mesire alanı olarak açabilmek için çevre ve temizlik çalışmaları başlattı.

Bismil ilçe merkezinde kazı çalışmaları sonucunda çıkartılan toprak ve molozları Karaköprü mevkiindeki bataklık olan yerlere boşaltılarak çevre düzenlenmesi ve ağaçlama çalışması yapılıyor. Karaköprü mevkiindeki mesire alanı çalışmaları tamamlandığında vatandaşların günübirlik zaman geçireceği alanlar oluşacağını belirten Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, faaliyete geçmesi ile beraber ilçeye nefes aldırtacak önemli projelerinden biri olan Karaköprü Mesire Alanı'nda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Başkan Yüksel, “Vatandaşların yoğun olarak zaman geçirmesi düşünülerek hazırlanan projede kamelya, barbekü, gezi alanları, çay içme yerleri, meydan çeşmeleri mescit ve piknik mekanları gibi donatı ve alanların yer alıyor, mesire alanın Bismil'in yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelecek. İlçe merkezindeki kazı sonucunda çıkan toprak ve molozları bu alana boşaltarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu alana kazandıracağımız sosyal donatı ve alanlarla ilçemize çok güzel bir mesire alanı kazandıracağız” dedi.