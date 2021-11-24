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Karanlıkta kavşağı göremedi, aracı taklalar atarak durdu

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde kavşağı göremeyen sürücünün kullandığı araç taklalar atarak durabildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kavşağı göremeyen sürücünün kullandığı araç taklalar atarak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.



Kaza, Kayapınar ilçesi Laleş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 GG 660 plakalı Volvo S60 model otomobil, karanlıkta kavşağı görmeyerek taklalar atarak durabildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri yolda kontrolü geçişi sağlarken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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