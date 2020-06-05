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Karantinaya alınan köyde vaka sayısı arttı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde korona virüs nedeni ile karantinaya alınan köyde vaka sayısı arttı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde korona virüs nedeni ile karantinaya alınan köyde vaka sayısı arttı.


Çınar'a bağlı Avdallı köyünde 13 kişinin korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Avdallı köyü karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı. Karantinaya alınan köyde 3 kişinin daha korona virüs testi pozitif çıktı.


Vaka sayısının toplam 16'ya yükseldiği köyün etrafında güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

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