Karatede Bağlar Belediyespor farkı

İstanbul'da düzenlenen ve 36 ülkeden bin 800 sporcunun katıldığı Uluslararası Turkish Open Şampiyonası'nda Bağlar Belediyespor takım halinde ikinci olup gümüş madalya kazanırken, ferdi klasmanda da Sena Kızılaslan üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bağlar Belediyespor, bireysel sporlarda ve Uzak Doğu sporları branşlarında başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Sarı-mavili kulüp, üç gün süren ve 36 ülkeden yaklaşık bin 800 sporcunun katıldığı şampiyonada takım dalında gümüş ve ferdi klasmanda da bronz madalya kazanarak Diyarbakır'ı başarıyla temsil etti.

Takım halindeki müsabakalarda Moldovya, Ukrayna, Azerbaycan, Rusya ve İran gibi ülkelerin temsilcilerine karşı başarı sağlayan Bağlar Belediyespor karate takımı ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Ferdi klasmanda zorlu rakipleriyle karşılaşan Bağlar Belediyespor'un milli sporcusu Sena Kızılaslan da başarılarına bir yenisini ekleyerek şampiyonayı üçüncülük ve bronz madalya ile tamamladı.

“Başarılarımızı Başkan Beyoğlu'na Hediye Ediyoruz”

Bağlar Belediyespor'un milli antrenörü Mehmet Yazar, elde ettikleri başarıyı spora ve sporcuya büyük destek veren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na hediye ettiklerini dile getirdi. Yazar, “Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık ama aldığımız iki madalya ile de kentimiz adına mutlu olduk” dedi.

Bağlar Belediyespor Kulübü Başkanı Haşim Merdoğlu, uluslararası şampiyonada başarılı sonuçlara imza atan karate takımını tebrik ederek spora ve sporcular için imkan oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.