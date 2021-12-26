Karbon peeling ile cilt lekelerinde tedavi

Saç Ekim ve Estetik Uzmanı Ömer Uğur, karbon peeling uygulamasıyla cilt lekelerinde tedavi uyguluyor.

Peeling işlemi, cildin en dış tabakasının çeşitli solüsyonlar yardımıyla soyulması olduğunu belirten Saç Ekim ve Estetik Uzmanı Ömer Uğur, cilde uygulanacak solüsyon ya da maske cildin üst tabakasının soyulmasını sağladığını ifade etti. Bu işlemle cildin daha pürüzsüz hale geldiğini söyleyen Uğur, “Peeling işlemi ciltteki hafif kırışıklıklar, sivilce izleri, renk değişiklikleri gibi sorunların çözümünde kullanılabilecek bir yöntemdir. Peeling için kullanılan maddelerden biri olan aktif kömür ya da bir diğer adıyla aktif karbon, cilt sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunur. Aktif karbon, normal kömürün yüksek ısıya maruz kalması sonucu oluşur. Siyah, ince bir toz formuna getirilir. Bu sayede toz halindeki kömürün içinde küçük boşluklar oluşur. Küçük boşluklar, toksin ve kimyasalların yakalanmasında önemli rol oynar. Ayrıca boşluklu yapısı sayesinde kolay absorbe edilebilir bir özellik kazanır. Aktif karbon, kömürden elde edilmekle birlikte normal kömür ile aynı yapıda değildir” dedi.

Aktif karbon cilde olan faydalarının yanında vücutta farklı yararlı etkileri de olan bir madde olduğunu kaydeden Uğur, “Zehirlenmelerde, mide ve bağırsaktaki zehirli madde ya da ilacı emerek zehir dozunu azaltmada kullanılır. Sindirim sisteminden kolesterol emilimini azalttığı için kandaki yüksek kolesterol seviyelerini düşürür. Vücudun toksinlerden kurtulmasını sağladığı için de aktif karbon, kronik böbrek hastalarına yardımcı olabilir. Karbon peeling genellikle yüze uygulanan bir işlemdir. Yüz üzerinde olumlu etkileri vardır. Yüze uygulanan aktif karbon maske ile ciltte bulunan kir, toz, yağ temizlenir. Etkili bir biçimde temizlenen cilt daha parlak görünür. Aktif karbonun özel boşluklu yapısı sayesinde, maske ciltteki porlara kolayca nüfuz eder. Porlardaki kirin, yağın ve diğer istenmeyen maddelerin temizlenmesine yardımcı olur. Derinlemesine etki eden bu işlem ile porlar sağlıklı ve sıkı kalır. Yüzdeki porların genişlemesini önler. Karbon peeling uygulamasında kullanılan aktif karbonun pürüzlü kaba yapısı, cildin en üst tabakasındaki ölü hücrelerden kurtulmayı sağlar. Böylece alttaki canlı cilt dokusu ortaya çıkar. Cilt ferahlamış, sağlıklı ve parlak görünür” şeklinde konuştu.