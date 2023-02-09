Karda mahsur kalan hamile kadın, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışında vatandaşın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçelerde karla mücadele çalışmaları yürütüyor. Hani ilçesi Çukur Mahallesinde doğum sancıları tutan kadını hastaneye götürmek için sağlık ekipleri yola çıktı. Yağan kar nedeniyle ambulans mahsur kalınca durum Büyükşehir Belediyesi'ne bildirildi. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri anında harekete geçerek kapanan yolu açmak için çalışma başlattı. İş makineleriyle yolu açan ekipler, ambulansa yol açarak sağlık ekiplerinin kadına ulaşmasını sağladı. Doğum yapmak üzere olan kadın ambulansla alınarak ilçe hastanesine ulaştırıldı.