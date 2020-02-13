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Kardan gelin ve damat yapıp halay çektiler

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir grup vatandaş, kardan gelin ve damat yapıp etrafında halay çekti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir grup vatandaş, kardan gelin ve damat yapıp etrafında halay çekti.


Silvan'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde evden çıkan bir grup vatandaş, kardan adam yaptı. Yaptıkları iki kardan adama kıyafet giydirip gelin ve damat haline getiren vatandaşlar, Kürtçe müzik eşliğinde etrafında halay çekti. Bahçelievler Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerindeki ilginç düğün çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi.

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