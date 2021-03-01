Kardeş Kılıçdaroğlu ağabeyini HDP'den istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, eline aldığı fotoğrafla evlat nöbetindeki ailelerle bir araya gelip ağabeyini HDP'den istedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül 2019'dan beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, eline aldığı 'Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum' pankartıyla annelere yanlarında olduğu mesajını verdi.

Celal Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından bölgeden ayrıldı.