Kardeşi tedavi gördüğü hastanenin 6. katından düşüp hayatını kaybeden ağabey konuştu

kattan düşerek hayatını kaybeden Aile Hekimi Ahmet Özaydoğdu'nun ağabeyi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Necdet Özaydoğdu, kardeşinin intihar etmediğini, rahatsızlığından dolayı halüsinasyon görüp düştüğünü savundu.

Dicle Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Bölümü'nde tedavi gören Aile Hekimi Ahmet Özaydoğdu, dün sabah hastanenin 6. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Genç doktorun ağabeyi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Necdet Özaydoğdu, kardeşinin hastalığının başından o güne kadar yanında olduğunu, o gün de kısa bir uykuya daldığını, kardeşinin halüsinasyon gördükten sonra yüksekten düşerek hayatını kaybettiğini belirtti. Özaydoğdu, "Ahmet Özaydoğdu, kardeşim. Yaklaşık 12 gün kadar da hastalığının başlangıcından sonuna kadar bilfiil başında 24 saat refakatçi olarak bekledim. Ahmet'in hastalığı sıkıntılı, problemli bir tablo ile ilerliyordu. Asıl hastalığı safra kesesiyle ilişkili bir durumla başlayan bir durumdu. Sonrasında bu safra kesesi böbrek yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği dediğimiz bir tabloya doğru gidiyordu. Ahmet'in son günlerinde şuur durumu iyi değildi. Bilinç olarak ne yaptığının tam farkında değildi. Biz de zaten üniversitedeki doktor arkadaşlarla beraber bilfiil takibini yapıyorduk. Özellikle son gün ara yoğun bakımda takibini yaparken yoğun bakım hastalarında gelişen psikoz ya da yoğun atak durumuyla karşılaştık. Biz kendisinin ilaçlarla yarı baygın olarak takibini devam ettik. Onun o durumu karşısında her şey gayet olması gerek olarak iyi gidiyordu. Yalnız sabaha karşı 04.30 ile 06.10 arası bir süre içerisinde bizim de o anlık uyku durumumuzdan dolayı onun da ne yaptığının bilincinde olmadan kalkıp belki hava almak için veya nereye gittiğini bilmeden bir harekette bulunuyor. Bu hastalar gibi kendi tecrübemden de biliyorum hastalar yoğun bakımda olmalarına rağmen kendilerini evlerinde hissedebiliyorlar veya vücutları üzerinden halüsinasyonlar görebiliyorlar. Hasta yatağına çıktığını zannedip kendisini öyle aşağıya da bırakmış olabilir. O açıdan dolayı kesinlikle bir intihar vakası değil. Bu yüksekten düşme vakasıdır. Olayda bir ihmal veya herhangi bir şey yok ya da hastanın bilinçli olarak yaptığı bir durum değil" dedi.