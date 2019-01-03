Kasık fıtığından 20 dakikada kurtuldu

Mardin'de bin 700 gram olarak dünyaya gelen ve 26 gün yenidoğan yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren Yiğit Yağız Açıl, kasık fıtığı nedeniyle getirildiği Memorial Dicle Hastanesi'nde yapılan laparoskopik cerrahi ile 20 dakikada sağlığına kavuştu.

Mardinli Sema ve Fatih Açıl çifti, bebek heyecanı yaşıyordu. Sorunsuz geçen bir gebelik süreci 33'üncü haftada, Sema Açıl'ın acil olarak hastaneye kaldırılmasıyla son buldu. Yapılan ilk müdahale sonunda bebeğin alınması gerektiği söylendi. Sezaryen ile alınan bebeğin solunum sıkıntısı çektiği belirlendi ve yenidoğan yoğun bakıma alındı. Aile, 26 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra bebeklerine Yiğit Yağız adını verdi.

Kasık fıtığı ikinci şok oldu

Sema Açıl, bebeğin kasık bölgesinde fark ettiği değişiklik üzerine doktora başvurdu. Yiğit'e konulan kasık fıtığı teşhisiyle aile ikinci kez şok yaşadı. Sema ve Fatih açıl çifti kasık fıtığının tedavisini araştırırken, bir yakınlarının tavsiyesiyle Memorial Dicle Hastanesi'ne başvurdu. Burada Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı tarafından tetkik ve muayene edilen Yiğit Yağız'a laparoskopik yani kapalı cerrahi uygulandı. 20 dakika süren işlem sonrası Yiğit Bebek ikinci kez sağlığına kavuştu.

Doğum öncesi ve sonrası şok yaşadılar

Bebeklerini büyük bir heyecanla beklediklerini dile getiren Fatih Açıl, “Gebelik süreci sorunsuz geçiyordu ancak 33'üncü haftada eşim rahatsızlandı ve kendisini acilen hastaneye kaldırdık. Yapılan ilk müdahalede bebeğin alınacağı söylendi. Bu zaten bizim için beklenmedik bir şeydi. Bebeğimiz doğduktan sonra solunum sıkıntısı çektiğini öğrendik bu tam anlamıyla bizim için bir şoktu. 26 gün yoğun bakımda yaşam savaşı veren bebeğimize sonunda kavuştuk ancak sonrasında öğrendiğimiz kasık fıtığı bizim için çok sürpriz oldu. 2. kez bebeğimizde böyle bir sağlık sorunu yaşayacağımızı hiç düşünmemiştik” ifadelerini kullandı.

“Kapalı ameliyatlar hastalara konfor sağlıyor”

Yiğit Yağız Açıl'ın kasıkta şişlik şikayeti geldiğini söyleyen Op. Dr. Taner Kamacı, “Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda inguinal herni yani kasık fıtığı olduğunu teyit ettik. Hastanın bağırsakları sağ kasık kanalına girdiği ve sıkışma riski olduğu için bir an önce ameliyat edilmesi gerekiyordu. Kasık fıtığının iki taraflı ve aynı zamanda genişçe bir göbek fıtığı olması nedeniyle hastamız için en uygun ameliyat tercihi laparoskopik cerrahiydi. Hastamızın göbeğinde 3 milimetrelik bir kesi açarak buradan özel kamera ile karın içerisindeki fıtığın durumunu gözlemledik. Sonrasında her iki kasık fıtığını laparoskopik olarak onardık. Ayrıca göbek fıtığını da tamir ederek toplamda 20 dakika gibi kısa bir sürede ameliyatı tamamladık. Laparoskopik cerrahi seçeneği, açık ameliyata göre hastanın hissedeceği ağrının çok az olması, ameliyat izi kalmaması, diğer kasık bölgesinin de görülerek orada da varsa fıtık aynı anda ameliyat edilmesine fırsat vermesi, açık ameliyata göre daha kısa sürmesi ve hastanın daha az anestezi alması gibi birçok avantajından dolayı hastaya ciddi bir cerrahi konfor sağlıyor” dedi.