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Kaşla göz arasında dükkanın önündeki tüpleri çaldılar

Diyarbakır’da iş yeri sahibinin servise çıkmasını fırsat bilen hırsızlar, 10 dakika içinde kucakladıkları iki ev tüpünü çalarak kayıplara karıştı.

Diyarbakır'da iş yeri sahibinin servise çıkmasını fırsat bilen hırsızlar, 10 dakika içinde kucakladıkları iki ev tüpünü çalarak kayıplara karıştı.


Olay, 8 Aralık günü merkez Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde öğlen saatlerinde yaşandı. İş yeri sahibi, tüp siparişlerini götürmek için karşı binaya gitti. Yaklaşık 10 dakika sonra dükkanına gelen iş yeri sahibi, 12 kilogramlık iki ev tüpünün yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine güvenlik kamerasını inceleyen esnaf, tüplerinin çalındığını görünce karakola giderek şikayette bulundu.

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