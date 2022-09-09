Kavgaya karışan dayısının yardımına koşan çocuk kurşunların hedefi oldu

Diyarbakır'da iki arkadaşın kavgasında dayısının yardıma koşan 14 yaşındaki çocuk başından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki arkadaş Hevsel Bahçelerinde aldıkları alkol sonrası birbiriyle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahların çekilmesiyle büyüdü. Dayısının kavgaya karıştığını gören 14 yaşındaki Emre Buyruk koşarak yardıma gitti. Olay yerinde kurşunların hedefi olan Buyruk başından vuruldu. Çevredekilerin haber vermedi üzerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme yaparken olaya karışan zanlıların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Öte yandan talihsiz çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.