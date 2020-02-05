Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yaklaşık 1 hafta önce kaybolan 6 keçi, günler sonra sahibi tarafından kayalıklarda mahsur kalmış halde bulundu. Keçiler, AFAD ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Dicle ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Pekmezciler Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Hüsamioğlu'na ait 6 keçi, sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Keçilerin mahsur kaldığı yere gelen köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren kurtarma operasyonu soncunda kayalıklarda mahsur kalan keçiler, halata bağlanarak başarılı bir şekilde kurtarıldı. Pekmezciler Mahallesi muhtarı Fahri Bayık, kayalıkların uzunluğunun yaklaşık 50 metre olduğunu söyledi. Bayık, ''Keçiler yanda bulunan basamaklardan ilerleyerek, yerden yüksekliği yaklaşık 30 metre olan yerde mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, keçileri indirerek kurtardı. Keçileri kurtaran AFAD ekibine teşekkür ederiz'' dedi.