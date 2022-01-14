Kayapınar 500 Evler Parkı tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesi 500 Evler'de 6 bin metrekare alana inşa ettiği parkta çalışmaları tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, kadın, çocuk, genç ve yaşlı olmak üzere vatandaşlara dinlenme alanı oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, vatandaşların ihtiyaçlarını düşünerek hazırladığı proje kapsamında 500 Evler ‘de 6 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği parkı tamamladı.

Çocuk oyun grupları, spor alanları ve kent mobilyalarının yer aldığı parkta yeşil alan olarak değerlendirilen bölüme, 7 farklı türde 244 ağaç ve 10 bin çalı dikildi. Parkta miniklerin eğlenceli anlar geçireceği oyun grupları yerleştirilirken fitnes ekipmanları ve yürüyüş yolları sayesinde vatandaşlar, günlük sporlarını rahatlıkla yapabilecek.