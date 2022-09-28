Kayapınar Belediyesi başarılı 25 öğrenciyi ödüllendirdi

Kayapınar Belediyesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın farklı kategorilerde düzenlemiş olduğu yarışmalarda dereceye giren 25 öğrenciyi ödüllendirdi.

Kayapınar Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen ödül törenine, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü, spor, bilim ve sosyal alanlar kategorilerinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük alan öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Törende, Kaymakam Karaman, Kayapınar ilçesindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla wushu, kick boks, bilek güreşi, artistik jimnastik, atletizm, karate ve tekvando spor dalları ile "değerlerimi kodluyorum" projesi çerçevesinde kodlama, "kitap kurdu" projesi çerçevesinde okuma yarışmaları, bilim yarışmaları ile tasarım yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Öğrencileri tebrik edip başarılar dileyen Karaman, ilçede başarılı öğrenci sayısının artırılması için belediye olarak gerekli desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.