İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayapınar Belediyesi bayram öncesi denetimleri sıklaştırdı

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Ramazan Bayramı öncesi, market, kasap, pastane ile tatlı üreten işyerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Ramazan Bayramı öncesi, market, kasap, pastane ile tatlı üreten işyerlerinde denetimlerini sıklaştırdı.


Kayapınar Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Ramazan Bayramı öncesi satışı yüksek olan ürünlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle market, kasap, pastane ve tatlı üreten iş yerlerini sıkı takibe aldı. Rutin bir şekilde sürdürülen denetimleri Ramazan Bayramı nedeniyle sıklaştıran Kayapınar Belediyesi Zabıta ekipleri, marketlerde daha çok şekerleme ürünleri ile et ve et ürünlerinin reyonlarında denetimlerini yoğunlaştırıyor.


Ekiplerce denetimlerde bulunan eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında iş yeri yetkilileri uyarıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.