Kayapınar Belediyesi çocukları ‘Masal Atölyesi'nde buluşturdu

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi tarafından çocukların hayal dünyasına dokunmak ve onları unutamayacakları bir yolculuğa çıkarıp eğlenmelerini sağlamak amacıyla ‘Masal Atölyesi' etkinliği düzenlendi.

Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nce çocukların hayal dünyasına dokunmak ve onları unutamayacakları bir yolculuğa çıkarıp eğlenmelerini sağlamak amacıyla “Masal Atölyesi” ile onları masalların büyülü dünyasıyla buluşturdu. Ücretsiz olan etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri oldukça keyifli vakit geçirme fırsatı yakaladı.

Çocukların eğitiminde fırsat eşitliğini sağlamak üzere yola çıkan Kayapınar Belediyesi, çocukların hayal kurma becerisini artırmak ve kitap okumayı sevdirebilmek amacıyla onları yalnız bırakmadı. Masal Atölyesi ile çocukların hayal ve oyun kurma becerisini artıracak masal okuma etkinliği gerçekleşti.

Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinlikte minikler, masal dinlerken aynı zamanda masalların büyülü dünyasında tatlı bir yolculuğa çıktı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, bugün enerjisi çok yüksek bir etkinlik gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, çocuklarla birlikte masal atölyesi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

“Çocuklar için ne yaparsak eksik kalır çünkü onlar bizim geleceğimizin teminatı” diyen Başkan Karaman, “Biz, onlara daha güzel bir memleket bırakma sevdası ile çalışıyoruz, başka hiçbir amacımız arzumuz yok. Çocukların eğitimlerine mümkün olduğunca üst düzeyde destek vermemiz gerekiyor. Kayapınar Belediyesi olarak mümkün olduğunca dezavantajlı mahallelerimiz ile dezavantajlı çocuklarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Onların daha çok bu tür etkinliklerin içerisine girmelerine imkân sağlayacağız.” dedi.