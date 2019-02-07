Kayapınar Belediyesi en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci yarısında en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi.

Kayapınar Belediyesi ve Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği ile öğrencileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen kitap okuma etkinlikleri çerçevesinde 2. sınıftan 12. sınıfa kadar en çok kitap okuyan öğrenciler belirlendi. 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminde en çok kitap okuyan öğrencilere Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç tarafından hediye verildi. Ödül töreninde bir konuşma yapan Kaymakam koç, ilçelerindeki tüm okullarda kitap okuma etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ve çocukların bu etkinliklerle kitapla buluştuğunu söyledi. Kayapınar Belediyesi tarafından 55 okulda açılan Z Kütüphanelerinin, bu etkinlikler ile öneminin arttığını belirten Kaymakam Koç, "Kayapınar Belediyesi olarak çocuklarımızın dünya çocukları ile rekabet edecek düzeye gelmeleri için çalışıyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından en çok kitap okuyan öğrencilere kitap ve akıllı saat hediye edildi.