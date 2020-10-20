Kayapınar Belediyesi parke taşı hamlesi başlattı

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından ulaşıma açılan yeni yerleşim alanlarında ve onarım yapılan sokaklarda kaldırım düzenleme ile parke taşı döşeme çalışması başlatıldı.

Kayapınar ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'un talimatı doğrultusunda bir yandan asfalt, diğer yandan da yeni kaldırım ve parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kaymakam Koç, devam eden kaldırım ve parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Kaymakam Koç, "Kayapınar Belediyesi olarak, halka hizmet etmeyi gönül işi olarak görüyoruz. Yeni hizmetlerle gönüller kazanmaya ve bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.