Kayapınar Belediyesi “Yaz Şenlikleri ”nin startını verdi

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi, vatandaşların eğlenceli ve keyifli bir ağustos ayı geçirmesi amacıyla ‘Yaz Şenlikleri'nin startını verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençleri, kadınları, çocukları ve aileleri yaz boyunca birbirinden farklı etkinliklerle buluşturacak olan Kayapınar Belediyesi, “Yaz Şenlikleri” bu hafta sonu itibariyle başladı. Etkinliklere vatandaşların oldukça yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, “Ağustos ayı sonuna kadar cuma, cumartesi ve pazar günleri Mahabad Bulvarı üzerindeki Park 75'te gerçekleştirilecek olan birbirinden farklı etkinliklerle Kayapınarlılar eğlenceye doyacak. Havaların ısınmasıyla geç saatlere kadar dışarıda vakit geçirme imkanı bulan ailelerin sosyal hayatına katkı sağlayacak olan etkinlikler çerçevesinde Kayapınarlılar ağustos ayı boyunca cuma günü 19.45'te "spor etkinliği" 21.00'de "sinema gösterimi" cumartesi günü 20.30'da "konser" pazar günü ise 20.30'da çocuklar için "animasyon ve oyun etkinleri" Park 75'te yapılacak” denildi.

Haftanın 3 günü Park 75'te düzenlenecek olan etkinliklerde; müzik dinletileri, konserler, spor etkinlikleri, sinema gösterileri yer alacak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin hazırlayacağı programlarda, gösteriler, spor aktivitelerinin yanı sıra çocuklara da animasyon ve özel etkinlikler yer alıyor. Etkinliklerin tümü ise ücretsiz olarak verilecek.