Kayapınar Belediyesi'nde yaz akademisi başladı

Diyarbakır Merkez Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından kısa bir süre önce yapılan Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nde Yaz Akademisi kapsamında 250 çocuğa 6 spor branşında kurslar verilmeye başlandı.

Spor Kurslarını yerinde görmek üzere Kayapınar İlçe Belediyesi Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'ni ziyaret eden İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, beraberinde Yenişehir İlçe Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihat Kayhan ve ilgili birim müdürleriyle birlikte kurslara katılan çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla açılan kurslarla ilgili sohbet eden Kaymakam Koç, Belediye olarak gençleri spora teşvik etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"Kurslarımız sorunsuz bir biçimde ilerliyor"

Kayapınar'da yaşayan çocuk ve gençlerin spor yapmasını önemsediklerini belirten Kaymakam Koç, "Konusunda bilgili antrenörlerimiz nezaretinde çocuklarımız, eğitim öğretim hayatları devam ederken, ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde etmek için büyük bir heyecan ve gayretle hazırlanıyorlar. Kayapınar Belediyesi olarak onlara her türlü imkanı sağlamaya ve temin etmeye çalışıyoruz. Antrenör ve idareci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onların bilgileri ve takipleri sonucunda açtığımız kurslarımız sorunsuz bir biçimde ilerliyor" diye konuştu.