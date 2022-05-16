Kayapınar Belediyesinden arıcılık ekonomisine destek

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından 2021 yılında başlatılan 'Kovan Destekli Sürdürülebilir Arıcılık Projesi' çerçevesinde açılan arıcılık kursunu tamamlayan 100 kursiyere ücretsiz kovan dağıtıldı. Dağıtım törenine katılan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, emeği geçenlere teşekkür ederek, belediye olarak ekonomiye ve üretime destek olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından Diyarbakır'da arıcılık ve bal üretiminin yaygınlaştırılması için 2021 yılında başlatılan Kovan Destekli 'Sürdürülebilir Arıcılık Projesi' çerçevesinde açılan arıcılık kursunun eğitimleri devam ediyor. Kayapınar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri tarafından verilen eğitimleri tamamlayan 100 kursiyere arı kovanı dağıtım töreni gerçekleştirildi. Ekolojik Eğitim Bahçesinde düzenlenen ücretsiz kovan dağıtım törenine Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, eğitmenler ve kursiyerler katıldı. Başkan Vekili Karaman, proje neticesinde arıcılık ile geçimlerini sağlayan vatandaşlara destek olmakla birlikte diğer vatandaşlara da ek gelir ve gelir çeşitliliği oluşturabilecekleri yeni bir alan oluşturup, üretim koşullarını iyileştirmek, piyasa değeri yüksek bal ve arı ürünlerinin üretilmesi konusunda eğitim verildiğini söyledi. Başkan Vekili Karaman, Belediye olarak arıcılık ekonomisine destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.