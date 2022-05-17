Kayapınar Belediyesi'nden engellilere hizmet

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerini çok yönlü sürdürürken, 12 dönüm alan üzerine Evrensel Park inşası sona doğru gelindiği bildirildi.

Kayapınar Belediyesi tarafından 2021 yılında yapımına başlanan ve engelli vatandaşların kullanımına sunulacak 12 dönüm alan üzerine Evrensel Park inşa ediyor. İçerisinde çocuk oyun alanı, fitnes alanları, hayvan ve masal kahramanları figürleri ile meydan ve çeşme bulunan Evrensel Park'ın, bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

"Engelsiz Yaşam Merkezleri ile 500 öğrenciye destek"

Kayapınar Belediyesi bünyesinde faaliyette bulunan Musa Anter ve Huzurevleri Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 500'e yakın engelli ve özel bireylere yönelik hem fiziksel ve hem de ruhsal etkinliklerle rehabilitasyonları sağlanıyor. Musa Anter Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, özel eğitim, fizik tedavi, resim ve spor, Huzurevleri Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ise, müzik, el sanatları, deri seraciye, halk oyunları, beden eğitimi ve okuma yazma kursları ile engelli bireyler topluma entegre ediliyor. Her iki merkezde özel günlerde etkinlikler düzenlenirken, ayrıca, evlerinden servisle alınan öğrencilere ücretsiz öğle yemeği de veriliyor.

“Empati parkuru, engelsiz yüzüyorum projesi”

Engelli vatandaşları anlamak, duygularına tercüman olabilmek ve onların gözünden dünyaya bakabilmek amacıyla “Empati Parkuru” oluşturuldu. Engelli Bireylere yönelik hazırlanan “Engelsiz Yüzüyorum Projesi” ile engelli çocuklara profesyonel hocalar nezaretinde yüzme eğitimi veriliyor. Kayapınar Belediyesi, Engelli vatandaşların gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için hizmet ve projelerine devam edeceğini belirtti.