Kayapınar Belediyesinden okullara bank ve çöp kovası desteği

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından okullara oturma bankı ve çöp kovası dağıtıldı.

Kayapınar Belediyesi, okullara desteklerini sürdürüyor. Son 2 yıldan bu yana eğitime yönelik yatırım ve destekleriyle gündeme gelen Kayapınar Belediyesi, bu kez de ilçedeki okullara oturma bankı ve çöp kovası desteğinde bulundu. Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı personeller tarafından tamamen belediyenin imkanları ile yapılan 108 oturma bankı ve 98 çöp kovası okullara dağıtıldı. Okul müdürleri, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'a ve ekibine teşekkür etti.