Kayapınar Belediyesinden tam donanımlı laboratuvar sınıfı desteği

Diyarbakır'da eğitime olan katkılarıyla eğitime dost belediye olarak anılan Kayapınar Belediyesi tarafından ilçedeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi'ne tam donanımlı laboratuvar sınıfı oluşturuldu.

Okul yönetiminin talebi üzerine Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'un talimatları doğrultusunda okulda büyük ihtiyaç duyulan laboratuvar sınıfının tüm araç ve gereçleri belediye tarafından karşılandı. Adnan Menderes Anadolu Lisesini ziyaret eden Kaymakam Koç, laboratuvar sınıfının açılışını öğrenciler ile birlikte gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak'ın da katıldığı açılış sonrası laboratuvarı sınıfını ve okulu ziyaret eden Kaymakam Koç, öğretmenlerle mini bir toplantı gerçekleştirdi. Kayapınar'da eğitim kalitesini yükseltmek için Belediye ve Kaymakamlık olarak gereken her türlü desteği verdiklerinin altını çizen Kaymakam Koç, çocuklara iyi bir eğitim vermek için öğretmenlerin de biraz daha özveri beklediklerini söyledi.

Okul yöneticileri de, okullarına laboratuvar sınıfını araç gereçleriyle kazandıran Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'a teşekkür etti.