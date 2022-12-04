Kayapınar Belediyesinden vatandaşlara spor alanında destek

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi, sporu yaygınlaştırmak amacıyla ilçede uygun spor alanları bulunan sitelere yönelik “spor her yerde” projesini düzenledi.

Kayapınar Belediyesi, sporu yaygınlaştırmak ve başta Kayapınarlı gençler olmak üzere tüm vatandaşların spor yapmalarını sağlamak amacıyla “spor her yerde” adlı projeyi hayata geçirdi.

Proje çerçevesinde, uygun spor alanları bulunan Kayapınar ilçe sınırları içerisindeki 8 bin nüfuslu sitelere uzman öğretmenler nezaretinde futbol, basketbol, tenis, voleybol, satranç ve plates kursları ücretsiz olarak verildi. İhtiyaç halinde yeni ve farklı spor kurslarının açılabileceği bildirildi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, “Spor Her yerde” proje etkinliklerinin startının verildiği siteyi ziyaret etti. Zaman zaman gençlerle birlikte spor yapan Karaman, projenin hayırlı olmasını diledi.

Karaman, şu an altyapısına çalışılan projenin yazın çok daha büyüyeceğinin altını çizerek, “Uzman öğretmenlerimiz ile birlikte sitelerin eğitim için ihtiyaç duyduğu spor malzemelerini de imkanlarımız ölçüsünde hediye ediyoruz. Spor dostu Kayapınar Belediyesi olarak site sakinlerimizin sağlıklı bireyler olmaları, spor yapmaları ve zinde kalmaları için başlatılan projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Spor her yerde projesi ile uzman eğitmenlerden eğitim alan gençler ve site sakinleri, kursların eğlenceli geçtiğini ve ilgi duydukları spor ile ilgili kurs almaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek ücretsiz bir şekilde eğitim ve malzeme desteği sunan Kaymakam Karaman'a teşekkür etti.