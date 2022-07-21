Kayapınar Belediyesi'nden yetenek sınavları için ücretsiz hazırlık kursu

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi, üniversitelerin resim ve müzik bölümüne hazırlanan gençler için açtığı resim ve müzik atölyeleriyle öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlıyor.

Kayapınar Belediyesi, bünyesinde açtığı ücretsiz kurslar ile gençleri sanatla buluşturmayı sürdürüyor. Eğitim alanında öğrencilere destek sunan Kayapınar Belediyesi, öğrencileri üniversitelerine hazırlamak amacıyla ücretsiz resim ve müzik kursu açarak destek sundu. Kayapınar Belediyesi Cegerhun Kültür ve Sanat Merkezi'nde bulunan resim ve müzik kursu atölyelerinde yetenek sınavlarına hazırlanan gençlere ve hobi olarak resim yapmak isteyenlere büyük hizmet sunuyor. Üniversitelerin resim, iş öğretmenliği, güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvar bölümlerine hazırlanan öğrencilerin hazırlandığı yetenek kurslarına yönelik eğitimlerin verildiği kurslarda, hobi olarak da resim yapmak isteyenlere yönelik eğitimler veriliyor.

Kayapınar Belediyesi bünyesinde ücretsiz verilen resim ve müzik atölyelerindeki kurslar ile yetenek sınavlarına hazırlandıklarını ifade eden gençler, kendilerine sağlanan imkandan dolayı belediye başkanvekili Arif Karaman'a teşekkür ettiklerini ifade etti.