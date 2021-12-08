Kayapınar Belediyesinin destekleriyle Z Kütüphanesi açıldı

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nin destekleriyle Milli İrade Anadolu Lisesi'nde yaptırılan Z Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Kayapınar Belediyesi'nin ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik destekleri sürüyor. Daha önce ilçede 55 tane Z Kütüphane yaptıran Kayapınar Belediyesi, bu yıl da 9 Z kütüphanesi yapmayı planlıyor. Kütüphane'nin açılışını yapan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, daha önce Kayapınar ilçesindeki çeşitli okullarda 55 tane Z Kütüphane yaptırdıklarını söyledi.