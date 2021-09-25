Kayapınar Gençlik Festivali başladı

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesinin düzenlediği Gençlik Festivali büyük bir coşkuyla başladı.

Kayapınar ilçesi Park 75'te açılışı yapılan festival yerel müzik grubuyla başlayan sahne daha sonra Öykü Gürman ile devam etti. Alanı tıklım tıklım dolduran binlerce vatandaş gecenin sonuna kadar eğlendi. Seyirci atmosferinin sanatçı Öykü Gürman'ı coşturduğu festivalde her yöreden türküler ve şarkılar seslendirilirken, sahneye çıkan gençlerle halayın çekildiği konser gecenin ilerleyen saatlerinde son buldu.

Konser sonunda Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, sanatçı Öykü Gürman'a hediye takdim ederek vatandaşlara teşekkür etti. Ayrıca Kaymakam Koç, gençler için bu tarz kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceği müjdesini verdi.