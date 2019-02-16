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"Kayapınar hak ettiği hizmete kavuşacak"

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Cevdet Nasıranlı, seçim çalışmaları kapsamında 6 köyü ziyaret ederek projeleri hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Cevdet Nasıranlı, seçim çalışmaları kapsamında 6 köyü ziyaret ederek projeleri hakkında vatandaşları bilgilendirdi.


AK Parti Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, seçim çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Tosunlu, Karayakup, Harmanardı, Kırkpınar, Yeniözerli ve Poluk köylerini ziyaret etti. Yaklaşık bir buçuk ay sonra yapılacak olan yerel seçimlerde, AK Parti'den Kayapınar Belediye Başkan adayı olan Nasıranlı, seçim çalışmaları kapsamında Diclekent ile Çölgüzeli mahallerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Gezdiği tüm yerlerde vatandaşlara ak belediyeciliği anlatan Nasıranlı, seçimleri kazanmaları durumunda gerçekleştirecekleri projeler ile ilgili de bilgi verdi. Vatandaşlarla bir araya gelen Nasıranlı, köylerde öncelik olarak altyapı sorunlarını çözeceğini belirterek kanalizasyon ve yollar gibi birçok sorunu tamamen ortadan kaldıracak projelerini anlattı. Nasıranlı, “Köylerimizin öncelikle alt yapı sorunu kanalizasyon köy içi yolları gibi birçok sorunlarını çözeceğiz. Daha sonra üst yapı ve ışıklandırma sorunların tamamını bitirdikten sonra, gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik çocuk oyun alanları ve her köye futbol sahası yapacağız. Her köye muhtarlık binası hemen yanında gençlerimizin yararlanabileceği ‘Bilim Evi' adı altında kütüphane ve ders çalışma alanı kazandıracak ve Karacadağ bölgesinde ağaçlandırma, piknik alanları kuracağız” dedi.

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