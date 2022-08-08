Kayapınar ilçesinde Fırat Bulvarı 75 bin 360 adet çiçekle süslendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli ve uzun bulvarlarından biri olan Fırat Bulvarı'nı 75 bin 360 adet mevsimlik yazlık çiçekle süsledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentin daha estetik bir görünüme kavuşması amacıyla cadde, bulvar ve refüjlerde bitkilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Kayapınar ilçe sınırlarında yer alan, kentin en uzun bulvarlarından biri olan Fırat Bulvarı'nı mevsimlik yazlık çiçeklerle süsledi.

İlk etapta Fırat Bulvarı'nı, bitkilendirmeye uygun hale getirmek için çalışma yürüten ekipler, daha sonra alanın estetik bir görünüme kavuşması amacıyla kadife ve zinya türünde 75 bin 360 adet mevsimlik yazlık çiçeği toprakla buluşturdu. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, belirlediği program dahilinde Diyarbakır'ın cadde, refüj, bulvar ve parklarını mevsimlik yazlık çiçeklerle süslemeye devam edeceği belirtildi.