Kayapınar Kaymakamı Koç, hafta sonunda vatandaşlarla buluştu

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, hafta sonu kısıtlamasında ev ziyaretleri gerçekleştirip belediyenin hazırladığı ve yapımları devam eden projeleri yerinde inceledi.

Kaymakam Koç'un ilk durağı Huzurevleri ve Fırat Mahallesi'nde ev ziyaretleri oldu. Ziyaretler sırasında kadınlara ve çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden Kaymakam Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni normal hayatın ruhuna uygun olarak bu ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların yanında olduklarını hissettirmeye çalıştıklarını söyledi. Kaymakam Koç, ziyaret sırasında yakın ilgi gösterdiği çocuklarla hem oynadı hem şakalaşarak eğlenceli anlar geçirmelerini sağladı. Vatandaşlar da ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Koç'a teşekkür etti.

Yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi

Kaymakam Koç, ev ziyaretlerinin ardından belediye tarafından hazırlanan ve yapımları devam eden Hanımelleri Çarşısı, Barış Mahallesi'ndeki 500 Evler spor kompleksi ile 4 adet tenis kortu, 4-6 yaş Kur'an kursu ve 1. Sınıf Atık Geliştirme Merkezi inşaatlarını gezdi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Koç son olarak Kayapınar Şehir Ormanına geçti. Buradaki çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi alan Başkan Koç, emeği geçenlere teşekkür etti. Hazırlanan projelerle ilgili çalışmaların plan ve programlara uygun biçimde devam ettiğini ifade eden Kaymakam Koç, ‘'Ekiplerimiz devam eden çalışmaların belirlenen tarihte hizmete sunulması anlamında büyük gayret gösterirken bizde Kayapınar Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri en kaliteli biçimde yapmak ve insanımızın hizmetine sunmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz'' dedi.