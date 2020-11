Kayapınar Kaymakamı Koç Öğretmenler Gününü kutladı

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle Nasrettin Hoca ile Şirinler Anaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutladı.

Diyarbakır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Nasrettin Hoca ve Şirinler Anaokulunu ziyaret eden Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ünal Koç, Öğretmenler Gününü kutlayarak, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Nasrettin Hoca ve Şirinler Anaokulunu ziyaret eden Kaymakam Koç, öğretmenlerin gününü kutladı. Öğretmenlerle sohbet eden Kaymakam Koç, minik öğrencileri de unutmayarak, boyama kitabı ve boyama kalemleri hediye etti.

"Belediye olarak eğitime desteklerimiz sürecek"

Kayapınar Belediyesi olarak, eğitime yönelik desteklerinin devam ettiğini ifade eden Kaymakam Koç, pandemi sürecine rağmen eğitimin devam etmesi gerektiğini söyledi. Kaymakam Koç, belediye olarak tablet ve interneti olmayan öğrenciler için 18 noktada EBA destek merkezi kurduklarını vurgulayarak, "Eğitim sadece okulda değil, her alanda verilmesi gerekiyor. Bu konuda siz öğretmenlere büyük görevler düşüyor. Pandemiye rağmen Özellikle 8. ve 12. sınıf öğrencilerine eğitimin sürdürülmesinde büyük fayda var. Aslında her gün her saat öğretmenlerimizi hatırlamamız gerekir. Öğretmenlerimizle bir araya gelip sohbet edip sorunlarını dinleyip onların ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz. Destek olabileceğimiz konularda elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Allah nasip ederse bundan sonraki zamanda da okullarımıza yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle ben başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit düşmüş, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutlayarak, en içten sevgilerimi sunuyorum" dedi.