Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla kurulan Kayapınar Şehir Ormanına 10 bin fidan dikildi.

Kayapınar Belediyesine ait serada üretilen 10 bin fidan, Kayapınar Şehir Ormanına dikildi. Törene, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Kaymakam Koç, Kayapınar Belediyesinin kendi fidanlığında ürettiği 10 bin adet fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi. Kaymakam Koç, “Kayapınar Şehir Ormanını oluşturuyoruz. Amacımız daha yeşil ve yaşanabilir bir Diyarbakır ve Kayapınar oluşturmak. Bugün bu fidanları vatandaşlarımızla birlikte toprakla buluşturduk. Onlar kendi isimlerini veriyor, sahipleniyorlar. Güzel bir ilçe oluşturmaya çalışıyoruz. Gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 10 bin fidanı toprakla buluşturduk. Diyarbakır'ımıza ve Türkiye'mize hayırlı olsun” dedi.

Açılış konuşması ve İlçe Müftüsünün dua okumasının ardından Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Koç, törene katılan binlerce vatandaşla birlikte Kayapınar Şehir Ormanında fidan dikti.