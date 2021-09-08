Kayapınar'a yeni kanalizasyon şebekesi

Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin birçok noktasında altyapı ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirdiği projeleri uygulamaya devam ediyor. Altyapı çalışmalarını planlı ve kalıcı olarak gerçekleştiren DİSKİ ekipleri, bu kapsamda Diclekent Bulvarında başlattığı yaklaşık 2 kilometrelik kanalizasyon şebekesi imalatını tamamladı. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek teknik personelden bilgi aldı.

Sağlam kentleşmede altyapının eksiksiz yapılmasının önemine değinen Tutşi, “Şehrimizde uzun soluklu çalışmaları gerçekleştiren DİSKİ, altyapıda ve içme suyunda sorun yaşamayacak planlı bir şehir için projeler geliştiriyor ve çalışmalarını buna göre yürütüyor” dedi.