Kayapınar'da 2 bin 330 metrelik kanalizasyon şebekesi temizlendi

Vatandaşların memnuniyetini her koşulda ön planda tutan DİSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorunsuz bir altyapı için bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Kayapınar ilçesine bağlı Taban Mahallesinde hayvansal atıklar, saman ve çamur dolması nedeniyle uzun yıllar kullanılmayan kanalizasyon hattı, yapılan çalışmalar sayesinde yeniden aktif hale getirildi. DİSKİ Genel Müdürlüğü Atık Su ve Ruhsat Denetim Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin 18 personel, iki kombine vidanjör, bir kuka aracı ve bir kepçe ile sürdürdüğü ve üç gün süren çalışmada Taban Mahallesinde 2 bin 330 metre kanalizasyon temizliği yapıldı. Eksik rögar kapaklarının takıldığı çalışmada 32 adet muayene kontrol bacası da temizlenerek onarımı yapıldı.

Ayrıca, mahallede bulunan ve fosseptiğe bağlı olan Özcan Canaydın İlköğretim Okulu da kanalizasyon şebekesine bağlanarak, öğrenciler için daha hijyenik bir ortam sağlandı. Yapılan çalışmalardan memnuniyet duyan mahalle sakinleri DİSKİ'ye teşekkür etti.