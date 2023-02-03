Kayapınar'da 2023 yılının ilk muhtarlar toplantısı düzenlendi

Diyarbakır'ın Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman tarafından 2023 yılının ilk muhtarlar toplantısı düzenlendi. Belediye ilgili birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda Karaman, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle muhtarlarla istişarede bulundu.

Diyarbakır'da 2023 yılının ilk muhtarlar toplantısı Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman'ın başkanlığında yapıldı. Kayapınar Belediyesi meclis salonunda düzenlenen toplantıya, Karaman'ın yanı sıra belediyenin ilgili birim sorumluları ile mahalle muhtarları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Karaman, muhtarların vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gördüğüne değindi. Kamu yönetim zincirinin ilk halkasının muhtarlar olduğunu ifade eden Karaman, “Muhtarlar vatandaşımızın ihtiyacını ve beklentilerinin karşılanmasında sorunlarının çözüme kavuşturulmasında olmazsa olmaz bir öneme sahip olup, mahallelerimizde devletimizin gören gözü, işiten kulağıdır. Değerli muhtarlarımız, sizlerin bizlere ileteceği sıkıntı ve sorunları, kamu hizmetlerine ilişkin istek ve arzuları dinlemek hem de kamu hizmetlerinin kırsalda ve merkez mahallelerimizde yerinde uygulanmasına yönelik sizlerle belli aralıklarla bir araya geliyoruz. Buradaki amacımız, mahallelerimizin sorun ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemek ve ilgili kurumlarımızın koordinesinde, imkanlarımız ölçüsünde çözüme kavuşturmaktır” dedi.

Vatandaşların taleplerini kendilerine iletmesini isteyen Karaman, belediye olarak yoksul ve dar gelirli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.