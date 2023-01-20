Kayapınar'da akademi ve bilgievlerindeki 4 bin öğrenciye sandviç ikram edildi

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi, bilgievleri ve eğitim akademilerinde öğrenim gören ve kütüphaneye ders çalışmaya giden 4 bin öğrenciye sandviç ikramında bulundu.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, belediye bünyesinde açtıkları eğitim kurumları ile başta Kayapınar olmak üzere diğer merkez ilçelerde yaşayan 4 bin öğrenciye ücretsiz eğitim verdiklerini hatırlatarak, “Gençlerimizin eğitimine ve öğretimine büyük önem veriyoruz. Onun için belediyemiz bünyesinde farklı yaş gruplarına hizmet ettiğimiz bilgi evlerimiz, akademilerimiz, okuma salonlarımız gibi birçok birimimiz, kurumumuz mevcut. Şu anda 4 bin genç kardeşimize, öğrencimize hizmet veriyoruz. 2 tane eğitim akademisi, 2 bilgievi ve 3 tanesi çok yakın zamanda kiraladığımız okuma salonlarıyla hizmet veriyoruz” dedi.

Eğitim kurumlarındaki öğrencilerin geç vakitte kadar kütüphanede ders çalıştıklarını aktaran Karaman, “Ders çalışırken yemek yemeye bile bazen fırsatları olmuyor. Belediye olarak ufak bir katkımız olsun diye sandviç ikramında bulunduk. İkramlarımız devam edecektir. Amacımız Türkiye'nin geleceğini emin ellere teslim etme adına üniversite gençliğine ve diğer gençliğe sahip çıkmak ve onlar için uygun koşullar oluşturmak. Eminim onlar nezdinde çok büyük bir anlam ifade etmiştir. Bundan dolayı emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.