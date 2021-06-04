Kayapınar'da 'Bir kitap bir fidan' kampanyası sürüyor

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, ilçedeki Milli İrade Anadolu Lisesince düzenlenen 'Bir kitap bir fidan' etkinliğine katıldı. Okul bahçesinde öğrencilerle birlikte fidan diken Kaymakam Koç, öğretmenler ve öğrencilere kitap hediye etti.

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarından Milli İrade Anadolu Lisesi tarafından 'Bir kitap bir fidan' etkinliği düzenlendi. Öğrencilerin evde olduğu ve eğimin online yapıldığı pandemi sürecinde, öğrencilerin evde kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında en çok kitap okuyan öğrencilerin adına fidan dikimi yapıldı. Okul bahçesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Av. Aydın Ak, Milli İrade Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkadir Çiftçi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilerle birlikte fidan diken Kaymakam Koç, ardından öğretmen ve öğrencilere kitap hediye ettikten sonra öğrencilere sık sık kitap okuma tavsiyesinde bulunduktan sonra toplu fotoğraf çektirdi.

"Çocuklarımıza sosyal sorumluluk aşılamak adına yapılan bu kampanya çok güzel"

Ekinlikle ilgili açıklamada bulunan Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Av. Aydın Ak, Milli İrade Anadolu Lisesinde okul idaresinin öğretmenlerle birlikte ‘Bir kitap bir fidan' kampanyası düzenlediğini söyledi. Ak, "Öğrencilerin evde olduğu, eğitimin online yapıldığı pandemi dönemde çocuklarımızın evde kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla okul idaresince kampanya düzenledi. Kampanyaya öğrencilerimizin yanı sıra velilerimiz ve öğretmenlerimiz de katıldı. Bu kampanyada en çok kitap okuyarak, özetini çıkaran öğrencilerimize kitap kampanyasında onların adına fidan dikiyoruz. Toplam da 70 fidan dikeceğiz. Diktiğimiz fidanları öğrencilerimize zimmetliyoruz. Fidanların bakımı öğrencimiz tarafından yapılacak. Hem okulumuzun yeşillendirilmesi hem okulumuzdaki öğrencilerimizi okumaya teşvik etmek hem de pandemide çocuklarımıza sosyal sorumluluk aşılamak adına yapılan bu kampanya çok güzel karşılandı" dedi.