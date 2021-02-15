Kayapınar'da ‘Ekolojik Okuryazarlık' eğitimleri başladı

Diyrbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansının ortaklaşa hazırlanan, ‘Doğayı sev geleceğini koru' sloganıyla Ekolojik Okuryazarlık eğitimleri başladı. Kayapınar Belediyesine bağlı sera ve fidanlık alanında başlayan ve 5 gün sürecek eğitimde 25 öğretmen tarafından eğitim verilecek.

Kayapınar Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, bugünün ihtiyaçlarını ve isteklerini gelecek nesillerin yaşam fırsatlarını azaltmadan, doğaya zarar vermeden karşılayabilmek yani sürdürülebilir kentsel yaşamın bireylerin, toplulukların yaşamlarına olan etkilerini gösterebilmek için ekolojik okuryazarlık ile yaşamı, tüketim alışkanlıklarını doğayı ilk sıraya koyarak yeniden tanımlanması amaçlandığı belirtildi.

Farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları

Bilinçli üretim ve tüketimi sağlayarak, doğal kaynakları koruyarak israfı önlemek için, döngüsel ekonomi çerçevesinde atıkları hammadde olarak kullanarak, yeni iş imkanları oluşturmak Ekolojik Okuryazarlığı eğitiminin temel amaçlarından olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Bu alanda da bu amaca hizmet edecek faaliyetler ile uygulamalı eğitimler verilecektir. Faaliyet ile çevre ve insan sağlığı korunmasına yönelik önleyici faaliyetler geliştirilecek, kirlilik giderleri azaltılarak çevreye verilen zararlar giderilecek vatandaşlarımızın duyarlılıkları arttırılacaktır. Doğanın döngülerini, nasıl işlediğini ve bizlerin bu sistemle daha uyumlu bir şekilde yaşayabilmek için neler yapabileceğimizi fikrine dayanan Ekoloji Okuryazarlığı konusunu Kayapınar Belediyesi personeli verecektir. Çevre dostu yaşam tarzına sahip olmak için Sıfır Atık Sisteminin gerekleri ve altyapısı bu faaliyet ile Kayapınar ilçesindeki vatandaşlara verilecek, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları bu anlamda gerçekleştirilecektir” denildi.