Kayapınar'da emlak beyan değerleri elektronik ortamda alınabilecek

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi ile Kayapınar Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, emlak beyan değerini almak için kurumlarda sıra bekleyen vatandaşların, salgın döneminde kapalı mekanlarda bulunarak işlem yapma zorunluluğu ortadan kalktı.

Kayapınar ilçesinde vatandaşların teknolojinin sunduğu hizmet ve yeniliklerden etkin biçimde yararlanabilmesi için önemli bir adım daha atıldı. Kayapınar Belediyesi ile Kayapınar Tapu Müdürlüğü arasında emlak beyan değerlerinin elektronik ortamda alınmasına ilişkin protokol, Kayapınar Belediye Başkanlığı, Tapu ve Kadastro 7. Diyarbakır Bölge Müdürlüğü ve Kayapınar Tapu Müdürlüğü yetkilileri arasında imzalandı. İmzalanan protokol sayesinde, belediyeye borcu bulunmayan vatandaşların emlak beyan değeri gereken tüm tapu işlemlerinde belediyeye gitmeden, doğrudan tapu müdürlüğüne başvuruda bulunabilmesi imkanı getirildi.

Kayapınar Tapu Müdürü Ersin İde, protokol ile tapu işlemlerinde tapu harcına esas olmak üzere talep edilen emlak beyan değerinin ilgililerince elden alınarak ibraz edilmesindeki zaman kaybının önüne geçileceğini vurguladı. İde, bu sayede tapu ve belediye hizmetlerinin daha etkin, hızlı, güvenli ve elektronik ortamda sunumu ile vatandaş ve çalışan memnuniyetinin sağlanması ve kaynakların daha etkin kullanılmasının hedeflendiğini söyledi.