Kayapınar'da ilave yağmur suyu hattı çalışmaları başladı

Diyarbakır'ın önemli akslarında ve caddelerinde yağmursuyu problemini ortadan kaldıran DİSKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. DİSKİ, son olarak Kayapınar Barış Mahallesi bölgesinde yağışlı günlerde yaşanan su baskınlarını önlemek için çalışmalara başladı. Bu çalışmalar kapsamında Kayapınar Barış Mahallesinde 200'lük 160 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı ve 3 adet rögar imalatı gerçekleştiriyor. Diski Genel Müdürü Fırat Tutşi ve teknik ekipten oluşan bir heyet çalışmaları yerinde inceledi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışların oluşturduğu sorunları yağmur suyu kanallarının ayrıştırması projesiyle son verecek. İlk etapta yağışlarda sıkıntı yaşayan bölgeleri ele alınacak. DİSKİ, proje çalışmaları tamamlanan bu yatırımların ihale süreçlerini önümüzdeki günlerde tamamlayacak. Bu bölgelerde yağmur suyu hatları yapılarak, yağmur suyu ile kanal sularının ayrı toplanması sağlanacak, yağışlarda su birikintilerinin önüne geçilecek.