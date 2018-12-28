Kayapınar'da ‘İyilik yap izi kalsın' projesi

“İyilik yap izi kalsın” projesi kapsamında ziyaret edilen köy okulları, minik öğrencilere kışlık atkı, bere, eldiven ve kırtasiye malzemeleri hediye etti. Köy okulunda eğitim gören öğrenciler ise gelen misafirlere daha önce hazırladıkları kartları verdi. Yardımlaşmanın önemini vurgulayan Minkler Anaokulu Müdürü Feyyaz Çakmakçı, birçok sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini ve gerçekleştirmeye de devam edeceklerini belirtti.