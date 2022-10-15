Kayapınar'da Kadın Yaşam Merkezi açılıyor

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi kadınlara yönelik sosyal projelerinden biri olan Kadın Yaşam Merkezi hizmete giriyor. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, “Kadın Yaşam Merkezimiz Kayapınarlı hanım kardeşlerimiz başta olmak üzere yöremize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kayapınar Belediyesi, ilçedeki kadınlara yönelik sosyal projelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl ihale edilen Kadın Yaşam Merkezi tamamlanarak, Diyarbakır'da yapılması planlanan toplu açılış töreninin ardından hizmete girecek. Fırat Mahallesinde 482 metrekare alan üzerine yapılan ve içerisinde, kadınların spor yapabileceği, diyetisyen hizmeti alabileceği hizmetlerin sunulacağı Kayapınar Kadın Yaşam Merkezi'nde, 8 deneyimli eğitmen tarafından kadınlara pilates, fitness, aerobik, yoga ve zumba gibi branşlarda dersler verilecek. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Kayapınar Belediyesi olarak kadınlara yönelik sosyal projelerine devam ettiklerinin altını çizerek, toplu açılış projeleri arasında yer alan merkezde kadınlarımızın sosyal hayata adaptasyonu ve spor yaparak sağlıklı bireyler olmasını sağlamak amacıyla her türlü hizmeti sunacakalarını vurguladı.