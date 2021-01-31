İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayapınar'da kısıtlamadan muaf olan iş yerleri denetlendi

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik gıdalar ulaşması için kısıtlama gününde denetime çıktı.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik gıdalar ulaşması için kısıtlama gününde denetime çıktı.


Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olan işyerlerine denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda ilçe genelinde hizmet veren fırın, market, kasap ve sipariş usulü çalışan lokanta ve pastaneler denetlendi. Denetimlerde, ürün kullanımı, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyenik ürün ve ekmek gramajlarının standartlara uygun olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler esnafı kurallara uyması yönünde uyardı. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, hedeflerinin ilçe genelinde sıfır vakaya ulaşmak olduğunu kaydederek, “Bu hedefle ekiplerimiz sahada sürekli esnaf ve vatandaşlarımızın kurallara uymaları için denetimler yapıyor. Kısıtlama günlerinde de denetimlerimiz sürüyor. Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın sağlığı, huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.