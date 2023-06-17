Kayapınar'da miniklerin karne heyecanı

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesine bağlı Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakımevinin 2022-2023 eğitim ve öğretim sezonunun sona ermesi nedeniyle mezuniyet töreni düzenlendi. Mezuniyet belgelerini belediye başkan yardımcılarından alan 66 mezun minik öğrenci keplerini atıp mezuniyet heyecanını yaşadı.

Kayapınar Belediyesine bağlı Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakımevinin 2022-2023 eğitim ve öğretim sezonunun sona ermesi nedeniyle mezuniyet töreni düzenlendi. Kreş bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine Kayapınar belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda veli katıldı. Karne dağıtım töreninde, kreş öğrencileri Kayapınar Belediyesi animasyon ekibi ile birlikte büyük bir heyecanla sahnede hazırladıkları gösterileri sundu. Aileler de çocuklarının gösterilerini büyük bir heyecan ve mutlulukla izledi. Çocukların dans ve gösterileri beğeni topladı.

Düzenlenen mezuniyet törenine katılan veliler, verilen eğitimin çocuklara çok şey kattığına dikkat çekerek Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman'a teşekkür etti.