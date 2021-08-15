Kayapınar'da muhtarların DİSKİ'den talepleri dinlendi

Kayapınar Belediyesinde düzenlenen toplantıda Tutşi, mahalle muhtarlarına ilçelerinde yapılan yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi verip istek ve taleplerini dinledi. DİSKİ'nin ilçelerde büyük yatırımları hayata geçirdiğine dikkat çeken Fırat Tutşi, ''Öncelikli görevimiz musluklardan sağlıklı ve kaliteli içme suyu vermek, atık ve yağmur sularını çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf etmektir. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyulan yerlerde yeni yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Personelimiz sahada 7 gün 24 saat esasıyla özverili bir şekilde çalışıyor. Hizmet odaklı çalışmalarımız devam edecek'' dedi.

Muhtarların kaçak bahçe ve bostan sulaması konusunda duyarlı olmasını isteyen Tutşi, ''Su günümüzde çok değerli, maalesef kaçak kullanım nedeniyle sıcaklarla beraber içme suyu sorunlarımız ortaya çıkabiliyor. Bu konuda herkesi sorumlu davranmaya davet ediyorum'' diye konuştu.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ise katılımlarından dolayı DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi'ye teşekkür etti.