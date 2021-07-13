Kayapınar'da ‘Topraktan Geleni Toprağa Döndürüyor' projesi

Diyarbakır merkez Kayapınar Belediyesi ve Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından gerçekleştirilen 'Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetim Projesi' tüm hızıyla sürdürülüyor.

Proje kapsamından pazar yerlerinde ortaya çıkan sebze meyveden oluşan biyobozunur gıda atığının komposta dönüştürülüp kullanılmasıyla toprağın iyileştirilmesini, çiftçiye destek olmayı ve sağlıklı gıda üretimine katkı sağlamayı içeren rejeneratif tarım projesi hayata geçirildi. Türkiye geneline yayılması hedeflenen projenin uygulama aşamasının değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin ölçümlü sonuçlarla kanıtlanması için pilot uygulama Diyarbakır merkez Kayapınar ilçe belediyesi sınırlarındaki pazar yerlerinde gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 2 aylık sürede, günde ortalama 3 ton ile toplamda 139 tonluk gıda, kompost üretimi için toplanırken, proje kapsamında Eylül ayına kadar 300 tona yakın atık gıdanın toplanması ve buna paralel 100 tona yakın kompostun 3 aylık süreçte çiftçiye ücretsiz dağıtılması hedeflendiği öğrenildi.

“Kendi kendine yeten bir ekosistem oluşturduk”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla bugüne kadar birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ise, Nisan ayından bu yana yürüttükleri Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi ile toprağa, tarıma ve topluma faydadan mutluluk duyduklarını belirterek, “Proje sağladığı fayda kadar kompost serim alanı, aşevi, gıda bankası ve topraktan toprağa Üretim ve pazarlama kooperatifi ile kendine yetebilen bir ekosistem haline geldi. Geliştirilmesiyle beraber örnek bir model olmasını arzu ettiğimiz projenin çıkış noktası olan pazar yerlerinde atıkların toplanması konusunda, pazarcı esnafımızın sağladığı destek bizler için ayrıca büyük öneme sahip. Projemiz ile israfın azaltılmasını, organik atıkların geri dönüşümünün sağlanmasını, kadın istihdamının artırılmasını, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve paketli gıda temini, tarımsal verimin artırılmasını ve çiftçilerimizin desteklenmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.