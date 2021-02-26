Kayapınar'da zabıta ekiplerinden yaka kameralı denetim

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hizmet kalitesini artırmak amacıyla yaka kameralı denetimlere başladı.

Hizmet kalitesini artırmak için çalışmalar yürüten Kayapınar Belediyesi, yeni bir uygulama daha başlattı. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'un talimatıyla başlatılan uygulama ile zabıta ekipleri, denetimlerde bundan sonra sesli ve görüntülü kayıt yapabilen ve uzun süre çalışmaya uygun, yüksek çözünürlüklü yaka kameraları kullanacak. Uygulama kapsamında ilk etapta devriye gezen 10 zabıta personeline yaka kameraları dağıtıldı. Yaka kamerası uygulaması ile halkın huzur ve esenliği sağlanırken, şeffaf, hesap verilebilir ve hizmet odaklı bir anlayışın artırılması hedefleniyor.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, TÜİK'in 2020 yılı nüfus sayım verilerine göre Kayapınar'ın 400 bin 905 kişi ile Diyarbakır'ın en büyük ilçesi olduğunu hatırlattı. Kaymakam Koç, "Diyarbakır'ın kalbi diyebileceğimiz ilçemizde yaklaşık 5 bine yakın esnafımız bulunuyor. Personelimizi daha duyarlı davranmaya teşvik etmek, hem de esnaflarımız ile münasebetlerinde oluşabilecek olumsuzluklar aşamasında hesap verilebilirliği kolaylaştırmak adına kamera uygulamasını hayata geçirdik. Bu yaka kameralarıyla birlikte arkadaşlarımız sahada faaliyetlere devam edecek" dedi.